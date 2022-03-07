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لبنان
الحريري لن تدعم أي مرشح... وأبو مرعي يرشح الخولي
Lebanon 24
07-03-2022
|
22:48
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كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": بدأت بوادر التحالفات في دائرة صيدا - جزين الانتخابية تشقّ طريقها وإن بصعوبة بالغة. وعلمت «نداء الوطن» ان اول التحالفات نضج على خط الحراك الاحتجاجي - ثوار 17 تشرين، حيث جرى الاتفاق على لائحة متكاملة أطلق عليها اسم «لائحة التغيير» وتضم عن صيدا الناشطين اسماعيل حفوضة والشيخ محيي الدين عنتر عن المقعدين السنّيين، وعن جزين العميد جوزيف الأسمر عن المقعد الماروني والدكتور روبير الخوري عن المقعد الكاثوليكي ومارونياً آخر من محامي القضاء يعلن عنه لاحقاً بعد الجوجلة.
توازياً، علمت «نداء الوطن» ان رئيس «تجمع 11 آذار» رجل الاعمال مرعي ابو مرعي، حسم خياره بعدم الترشح شخصياً لخوض غمار الانتخابات، وهو سيرشح المهندس نهاد الخولي عن احد المقعدين السنّيين في صيدا، حيث سيقدّم طلبه رسمياً في غضون يومين، وقد بدأت الاتصالات واللقاءات لنسج التحالفات حيث ستظهر صورتها النهائية مع اقفال باب الترشيحات.
بالمقابل، كررت رئيسة كتلة تيار «المستقبل» النائب بهية الحريري، ان قرارها حاسم في العزوف عن الترشح التزاما بقرار الرئيس سعد الحريري، وان اللقاء الذي جمعها به في ابو ظبي لم يبدل الموقف، فيما دخول الرئيس فؤاد السنيورة على خط اتمام تحالفات انتخابية ما زال يواجه عقبة الترشيح من محسوبين عليه وقريبين منه أو يدورون في فلك «المستقبل»، و»العمة» حتى الآن لم توافق ولن تدعم اي مرشح، اذ تفضّل الاستنكاف على خوض غمارها بشكل مباشر او غير مباشر.
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