"إتصال مُتوتر" بين سعد الحريري والسنيورة؟

كتب رضوان الذيب في" الديار": تكشف مصادر عليمة عن اتصال اجراه الرئيس فؤاد السنيورة بالرئيس سعد الحريري والذي اكد فيه على مواقفه السابقة من الاستحقاق، فيما ابلغه السنيورة رغبته بالترشح وعدم ترك الساحة، وهذا ما ادى الى توتر في النقاش، فاصرّ السنيورة على موقفه، حسب المصادر العليمة التي تؤكد ان السنيورة سيترشح، لكنه لم يحسم حتى الآن ان كان في صيدا او في بيروت، وقد دعا مسؤولين في «تيار المستقبل» للتشاور، والمفاجأة ان الحضور اقتصر على عدد محدود من الاشخاص، كما ان احد السياسيين البارزين الى جانب سعد الحريري وجه انتقادات قاسية الى السنيورة «وجها لوجه» وابلغه ان رد احمد الحريري عليه حظي بموافقة سعد الحريري و"عمته" بهية الحريري التي تخوض معركة سعد داخل «تيار المستقبل» وداخل عائلة رفيق الحريري.