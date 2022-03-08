آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!

ذكرت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر حسابها على "فيسبوك" ان لبنان يتأثر إبتداءً من مساء اليوم الثلاثاء بنزول قطبيّ رطب يستمرّ لعدة أيّام، وبذلك تتمّ أقاويل شهر آذار التي يتناقلها أجدادنا "خبّي فحماتك الكبار لعمّك آذار"، و"برد آذار بقص المسمار"....

يبدأ الطقس بالتحوّل تدريجيّاً إلى غير مُستقرّ مع أولى ساعات مساء الثلاثاء. فتتساقط الأمطار المُتفرقة ويتكوّن الضباب الكثيف على الجبال الغربيّة المتوسطة والمرتفعة.

تشتدّ غزارة الأمطار فجر وقبل ظهر يوم الأربعاء وتتساقط الثلوج وتتراكم فوق ال 1800-1900م. تخفّ حدّة الأمطار بعد ظهر وليل الأربعاء. درجات الحرارة يوم الأربعاء أقصاها بحدود 17 ساحِلاً، 9 على جبال ال 1000م و11 في البقاع.

يوميّ الخميس والجمعة، نتأثّر بمنخفض جويّ بسبب تسرّب رياح قطبيّة بإتجاهنا. فنشهد الأمطار وزخّات بَرَد غزيرة، رياح هوجاء تتخطّى 60 كم/الساعة ساحِلاً و100كم/الساعة جبلاً خاصةً شمالاً يوم الجمعة.

تكون الأمطار والثلوج على شكل زخّات غزيرة رعديّة مُترافقة برياح هوجاء.

الأمطار والثلوج تتساقط يوم الخميس نهاراً فوق ال 1500-1600م بشكل خفيف، وتتحوّل تدريجيّاً مع تقدّم الساعات إلى غزيرة لتُلامِس 1300م مساء الخميس (1200 شمالاً)، 1000م صباح يوم الجمعة (900م شمالاً) و900م والبقاع بعد ظهر يوم الجمعة وصباح يوم السبت (700-800م شمالاً).

تكون الرياح يوم الجمعة خاصةً خلال ساعات النهار الأشدّ، ممّا سيُسبب تشكّل نسّافات ثلجيّة وتدنّي في مدى الرؤية على الطرقات الجبليّة فوق 1500م.

التراكُمات تبقى محدودة على الجبال ما دون ال 1200م (1000م شمالاً) وذلك بسبب الرياح الهوجاء والثلوج التي ستكون على شكل زخّات ما سيؤثّر سلباً على التراكُم.

درجات الحرارة مساء يوم الجمعة تتدنّى لِتُسجلّ 9 ساحِلاً، صفر على جبال الـ 1000م وفي البقاع.

من جهتها، أفادت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" ان العاصفة الثلجية "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان خاصةً في موجة الصقيع بعد العاصفة ابتداً من يوم الجمعة ١١ آذار وستستمر لعدة أيام…

العاصفة الثلجية نور ستضرب تركيا بلا رحمة ابتداً من يوم الأربعاء قبل ان تصل إلى لبنان والتي ستسبب تراكمات ضخمة للثلوج وسيستمر تساقط الثلوج في اسطنبول على البحر لمدة 5 أيام .

وأضافت الصفحة: ستحل نور ضيفاً ثقيلاً على لبنان خاصةً في الانخفاض الكبير بدرجات الحرارة وموجة الصقيع بعد العاصفة ستبدأ يوم الخميس قادمة من تركيا وستسبب بامطار غزيرة ورياح قوية وسيلامس تساقط الثلوج ارتفاع ٥٠٠ متر يوم الجمعة ١١ آذار والسبت ١٢ آذار خاصةً شمال لبنان مع موجة صقيع قوية جداً بعد العاصفة الثلجية وسيتكون الجليد على ارتفاع ٤٠٠ متر.

الإعلامي يزبك وهبة العالم بأحوال الطقس كتب من جهته على حسابه على "فيسبوك" ان الفحمات الكبار متروكة فعلا ً هذا العام لشهر آذار الذي حملت بداياته الرياح والثلوج والأمطار ، وستستمر الأجواء الشتوية على هذا المنوال حتى حلول فصل الربيع أو قبله بقليل .

وكما جاءت مستقرضات الموارنة ستكون مستقرضات الروم اعتبارا ً من ١١ آذار ماطرة ً مثلجة ً وباردة.

وأضاف: "سنكون مع " كانون الثالث" إذا لم يحصل أي تعديل في المنظومة الجوية، تبدأ الأمطار ليل الأربعاء وتشتد الخميس والجمعة حيث تبرد الأجواء وتتساقط الثلوج الجمعة والسبت على المرتفعات المتوسطة اعتبارا ً من ٩٠٠ وربما ٨٠٠ متر."