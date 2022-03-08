لبنان

مجلس الوزراء بعد ظهر الخميس في بعبدا وميقاتي يحسم مسبقا: لا تأجيل للانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2022 | 01:00
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حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسبقا النقاش السائد داخل اللجنة الوزارية المكلفة درس اقتراح اعتماد مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى (المعروف بالميغاسنتر)، مؤكدا ان الميغاسنتر خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة.

هذا الموقف كان ابلغه رئيس الحكومة امس الى وزير الداخلية بسام مولوي، قبيل الاجتماع الاول للجنة الوزارية.

وفي المعلومات ان اللجنة التي شهدت نقاشات متعددة للملف من كل جوانبه ستنجز تقريرها لرفعه الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها يوم بعد ظهر الخميس المقبل في القصر الجمهوري .

في المقابل تستمر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي عبر اجتماعات دورية واتصالات، رغم كل محاولات التشكيك التي يفتعلها البعض باستحالة ابرام اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات النيابية وأن كل الأمور مؤجلة الى حين.  ومع ذلك تشير معلومات الساعات الماضية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصر على إنجاز الاتفاق ضمن المهل التي كان جرى التوافق عليها مع الصندوق، معطوفة على اعتبارات تتصل بالوضع الاقتصادي الصعب اصلا والذي قد يتفاهم مع الأزمة العالمية في ظل الاحداث في اوكرانيا.

وتوقعت مصادر حكومية مطلعة ان تشهد الزيارة المقبلة لوفد الصندوق في النصف الثاني من الشهر الحالي الى بيروت تقدما اساسيا في مسار المفاوضات.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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