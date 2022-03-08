لبنان

"متلازمة" جديدة تصيب اللبنانيين، وظاهرة غريبة تحصل في الصيدليات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-03-2022 | 01:15
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من التداعيات النفسية لإصابة اللبناني بمتلازمة " تخزين" المواد الغذائية والمشتقات النفطية على أنواعها، إضافة الى تخزين الأدوية في المنازل، ازدياد شكاوى أصحاب الصيدليات من ظاهرة إعادة أدوية اليها، لدواعٍ عدة منها تغيير نوع الدواء من قبل الطبيب المعالج أو شفاء المريض أو وفاته، ما يعني أن جزءاً من أزمة إنقطاع أصناف من الأدوية التي شهدتها سوق الإستهلاك يعود الى تهافت اللبنانيين على تخزين الأدوية التي يحتاجونها من دون سبب منطقي لأعوام "لقدّام".

وعلى صعيد متصل بملف الدواء، يشير الصيادلة الى أن شركات إستيراد الأدوية باتت تعمد الى تعميم رسائل نصية شهرية عبر تطبيق الواتساب تعرض فيها لوائح بالأدوية المتوافرة في مستودعاتها، والكمية المسموح بها لكل صيدلية، والتي لا تتخطى العلبتين من كل صنف دواء في أحسن الأحوال، وذلك على قاعدة العرض والطلب في سوق الدواء التي بدورها تعاني من "متلازمة الإحتكار".

المصدر: لبنان 24

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