ما جديد تحالفات وهاب في الشوف - عاليه؟

كشفت مصادر سياسيّة إن "التيار الوطني الحر حسم مسألة تشكيل لائحة مع النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب في دائرة الشوف - عاليه".

وفي المعلومات بما خصّ المقعدين السنيين ضمن اللائحة، فإن "اسم الوزير السابق طارق الخطيب بات مستبعداً عن اللائحة، في حين أن اسمي اللواء علي الحاج والعميد المتقاعد عماد القعقور يقتربان من الحسم".

وفي المعلومات أيضاً أن النائب فريد البستاني أبلغ وهاب أنه في حال ترشّح الوزير السابق ناجي البستاني ضمن اللائحة، فإنه سيكون خارج الانتخابات".

ووفقاً للمعطيات، فإن "الوطني الحر" يعلن توجهه لإعلان الترشيحات الداخلية يوم الأحد المقبل.