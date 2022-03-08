لبنان

"حركة أمل" نحو التغيير وغياب لافت لنائبين أمس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-03-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-928020-637823252632308097.jpg
Doc-P-928020-637823252632308097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بات واضحا أن "حركة أمل" تتجه للتغيير في بعض الوجوه النيابية. فبعدما  قدّم كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري  والنائب محمد خواجة ورئيس مجلس الجنوب  السابق قبلان قبلان اوراق ترشيحهم رسميا في وزارة الدلخلية، كان لافتا غياب النائبين ياسين جابر وعلي بزي عن اجتماعات اللجان النيابية في الآونة الأخيرة. وقد تغيبا عن اجتماع لجنة المال والموازنة امس بعدما كانا يواظبان على حضور كل اجتماعاتها، مع الإشارة إلى أنه بات شبه محسوم أن بزي سيتم استبداله بالمحامي أشرف بيضون، وفي حين أن النائب جابر قد أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات 2022.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-08
06:55 | 2022-03-08
06:54 | 2022-03-08
06:46 | 2022-03-08
06:41 | 2022-03-08
06:32 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website