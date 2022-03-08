"حركة أمل" نحو التغيير وغياب لافت لنائبين أمس

بات واضحا أن "حركة أمل" تتجه للتغيير في بعض الوجوه النيابية. فبعدما قدّم كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب محمد خواجة ورئيس مجلس الجنوب السابق قبلان قبلان اوراق ترشيحهم رسميا في وزارة الدلخلية، كان لافتا غياب النائبين ياسين جابر وعلي بزي عن اجتماعات اللجان النيابية في الآونة الأخيرة. وقد تغيبا عن اجتماع لجنة المال والموازنة امس بعدما كانا يواظبان على حضور كل اجتماعاتها، مع الإشارة إلى أنه بات شبه محسوم أن بزي سيتم استبداله بالمحامي أشرف بيضون، وفي حين أن النائب جابر قد أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات 2022.