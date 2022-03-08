لبنان

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.."الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" تطلق حملة توعوية هامة

Lebanon 24
08-03-2022 | 01:44
A-
A+
Doc-P-928028-637823262489647862.jpg
Doc-P-928028-637823262489647862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، انضمّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الحملة العالمية التي تحمل شعارBreakTheBias، وأطلقت حملة توعوية بعنوان "المرأة في الأمن والسلام"،#كسر_التحيّز.

وتوجهت الهيئة الوطنية بالشكر إلى العقيد مروى سعود من الجيش اللبناني، والمقدم ديالا المهتار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والرائد نسرين شديد من المديرية العامة للأمن العام، والنقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، لتعاونهنّ معها في هذه الحملة.

وترمي هذه الحملة إلى إبراز الدور المتنامي للنساء في لبنان، وتشجيعهنّ على المشاركة في قطاعي الأمن والدفاع، وكذلك إلى نشر مبادئ المساواة بين الجنسين وإلى العمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهما وكسر التحيّز.

وبادرت الهيئة في تنظيم هذه الحملة في إطار عملها التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي نصت على رفع مستوى التوعية وتنظيم الحملات الإعلامية بهدف زيادة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع.

ودعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المواطنات والمواطنين إلى مشاركتها في هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية للحملة على صفحاتهم، والتقاط صورهم الشخصية في الوضعية المعبّرة عن الشعار المذكور وهي تكتيف الذراعين، وتبادل هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاغBreakTheBias كسرالتحيّز.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-08
06:55 | 2022-03-08
06:54 | 2022-03-08
06:46 | 2022-03-08
06:41 | 2022-03-08
06:32 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website