لبنان

قطع دوار العبدة... ما السبب؟ (صور)

Lebanon 24
08-03-2022 | 02:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع دوار العبدة من قبل المواطنين إحتجاجا على عدم تزويدهم بالمحروقات.
 
 
 
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العبدة

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