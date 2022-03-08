هل تتحالف "الجماعة الاسلامية" و"الاحباش"؟

مع انتشار أخبار تتعلق بتحالف قد يجمع "الجماعة الاسلامية" و"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" (الاحباش) ضمن لائحة واحدة في الانتخابات النيابية المُقبلة، تتّجه "الجماعة الاسلامية" نحو تشكيل لائحة تضم بعضاً من الوجوه الاسلامية من بينها "التيار السلفي" لتكون لائحة مستقلة بعيداً عن ما أشيع حول التحالف المذكور.

وتؤكد اوساط الجماعة الاسلامية أن لا مجال لمشاركة "الاحباش" في لائحة واحدة وذلك بسبب الاختلافات العقائدية اولا والسياسية ثانياً لا سيما وأنهم يجرون مفاوضات مع احد الوجوه السياسية البارزة في طرابلس التي تسعى لتشكيل لائحة "مشكّلة" لانتخابات 2022.