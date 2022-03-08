لبنان

بعد عملية رصد دقيقة...الرأس المدبر لعصابة سرقة في قبضة "المعلومات"!

Lebanon 24
08-03-2022 | 02:32
A-
A+
Doc-P-928048-637823291555911433.jpg
Doc-P-928048-637823291555911433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الدراجات الآليّة، ومضخات المياه، في بلدة دير عمار من قبل عصابة مجهولة الهوية، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بعمليات السرقة المذكورة.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلّت الشعبة الى كشف هويّة الرأس المدبر لعصابة السرقة، ويدعى:

 م. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)
على الأثر، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بعملية نوعية وخاطفة في محلة المنية. وبتفتيشه ومنزله، ضبط بحوزته مسدس حربي بداخله /3/ طلقات صالحة للاستعمال، وهاتف خليوي، وواجهات درّاجات آليّة مسروقة، وبعض الخرضوات المسروقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليّات سرقة الدراجات الآليّة في محلة دير عمار. وأنّه نفذ منفرداً أكثر من /10/ عمليّات سرقة دراجات آليّة، و/5/ عمليّات سرقة مضخات مياه في المحلة ذاتها.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-08
06:55 | 2022-03-08
06:54 | 2022-03-08
06:46 | 2022-03-08
06:41 | 2022-03-08
06:32 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website