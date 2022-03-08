هلع في الافران: هل سينقطع القمح؟

شهدت الأفران يوم أمس ازدحاما وتهافتا من قبل المواطنين على شراء الخبز وتخزينه ، وذلك خوفا من انقطاع الطحين، وبعدما ترددت اخبار عن تسعيرة جديدة لربطة الخبز في ظل ارتفاع اسعار المازوت والقمح نتيجة الأزمة الأوكرانية ـ الروسية.

مصدر في نقابة صناعة الخبز أكد انه "سيتم اليوم تسليم الطحين المخصص للخبز اللبناني ولصنع الحلويات والخبز الإفرنجي لكل الأفران والمؤسسات"، مشيرا إلى ان "الحكومة تسعى لتأمين مصادر بديلة لاستيراد القمح، وان هناك تواصلاً مع بلدان وأسواق جديدة".

وكشف ان "مخزون القمح حالياً يكفي لمدة شهر ونصف الشهر أو شهرين، وبالتالي فان مادة القمح لن تنقطع في لبنان."