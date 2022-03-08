خارطة كسروان- جبيل الانتخابية في مراحلها الاخيرة

تتجه الخارطة الإنتخابية في دائرة كسروان-جبيل الى رسم خطوطها الأخيرة بعدما حسم التيار الوطني الحر وحزب الله تحالفهما ، واقتربت" القوات اللبنانية" من تشكيل لائحتها ،وثبات التحالف بين النائب المستقيل نعمة افرام وحزب الكتائب وجبهة المعارضة.

ويسجل في هذا الاطار تحرك لافت لمرشح الكتائب رئيس اقليم كسروان الفتوح الوزير السابق سليم الصايغ،حيث عمد الى زيارة كل الأقسام الحزبية والبلدات لإستنهاض الحزبيين والمناصرين، عدا عن كونه شخصية اكاديمية معروفة. ويقوم الصايغ بالتنسيق ايضا مع إقليم جبيل الكتائبي الذي سيكون رافعة لحواصل اللائحة، بحسب الاحصاءات الانتخابية التي جرت اخيرا.