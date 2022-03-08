لبنان

طفل "متل القمر"... توفي بطلق ناري عن طريق الخطأ من شقيقه الصغير (صورة)

Lebanon 24
08-03-2022 | 02:51
A-
A+
Doc-P-928058-637823301820657814.jpg
Doc-P-928058-637823301820657814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" وفاة الطفل عيسى رزق العبدالله من الدغلة في عكار، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ من شقيقه الصغير .
 
مواضيع ذات صلة
وفاة مراهق واثنان في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة عليا في ولاية "أيوا" الأميركية
lebanon 24
08/03/2022 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
08/03/2022 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يعيد ترميم تحالفاته السنيّة في عكار
lebanon 24
08/03/2022 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"البعث" يعلن أسماء مرشحيه في عكار
lebanon 24
08/03/2022 14:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

وفاة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-03-08
07:13 | 2022-03-08
06:55 | 2022-03-08
06:54 | 2022-03-08
06:46 | 2022-03-08
06:41 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website