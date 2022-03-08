أزمة زيت تلوح في الأفق... وهذا سبب ارتفاع اسعارها!

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي، الى أن "أزمة استيراد الزيت من أوكرانيا موجودة لكن لم نصل الى حدّ الكارثة ولن نصل اليها"، موضحا أن "لبنان يفتش عن أسواق بديلة إلا أن المخزون الموجود اليوم يكفي لحوالى شهر أو شهر ونصف بالاضافة الى الكميات المخزنة في المنازل"، لافتا الى أن "أزمة القمح والبترول أكبر من أزمة الزيت والحبوب".وعن سبب ارتفاع الأسعار في المحال التجارية والسوبرماركت، قال البحصلي في حديث لـ "صوت كل لبنان": "الأسعار ارتفعت عالميا، وقاعدة العرض والطلب تحتم ارتفاع الأسعار ولكن ليس بهذا الشكل الجنوني".وأضاف: "يجب مراقبة الأوضاع لمعرفة اتجاهات السوق لأن أي مورّد اليوم إما سيُحجم عن تلبية طلباتنا بحجة نفاد البضائع وإما سيطلب أسعارا مرتفعة".