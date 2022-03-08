آتية من اوكرانيا... سفينة محملة بالقمح وصلت الى مرفأ طرابلس!

وصلت الى مرفأ طرابلس صباح اليوم السفينة Golden bird آتية من ميناء بردياتست في اوكرانيا، ومحملة ب 11000 طن من القمح، وقد بدأت بتفريغ حمولتها.



وأكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، ان" السفينة princess Mariam التي كانت قد افرغت حمولتها من القمح في مرفا طرابلس الاسبوع الفائت، قد توجهت الى اوكرانيا وستعود الى المرفأ بعد ان تقوم بتحميل عنابرها بالقمح ".