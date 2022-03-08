لبنان

هكذا عايد ميقاتي المرأة في يومها العالمي

Lebanon 24
08-03-2022 | 03:32
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قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في تصريح:

يخطئ مَنْ يعتقد أنّ للمرأة يوما واحدا في السنة لتكريمها وتقديرها، لانها رفيقة الدرب على الدوام وشريك أساسي في مشوار الحياة، بها نقوى فيصبح اتحادنا أكثر قوة في مواجهة كل التحديات .

وفي مناسبة يوم المرأة العالمي إتوجه بتحية خاصة الى المرأة اللبنانية التي تمثل رمز النضال والكفاح، لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، وادعوها، كما كانت على الدوام ، في الصفوف  الاولى للعمل والمواجهة، الى أن تبقى على ايمانها وتقوي عزيمة كل مَنْ حولها، لنتجاوز معا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا.

الى جميع النساء مبارك عيدكنّ والى المزيد من التقدم والتطوّر في كل المجالات والميادين.

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