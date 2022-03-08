ما سبب إرتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير اليوم؟

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات

جورج البراكس الى ان "

أشارارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات اليوم في لبنان".وأوضح في بيان، أن "جدول تركيب الاسعار صدر نتيجة انعكاس هذا الارتفاع في ظل ثبات سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لاصدار الجدول"، لافتا الى ان فمصرف لبنان ابقى سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد %85 من البنزين على 20200 ليرة.وأضاف أن سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً احتسب على 20693 ليرة.وأكدج أن انعكاس ارتفاع اسعار النفط عالمياً ادى الى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم، فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 60.80 دولار والمازوت ارتفع 128 دولار.