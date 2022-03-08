لبنان

موظفو"أوجيرو" في بعلبك ينفذون اضرابا بأقسامها كافة

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:13
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" عن تنفيذ موظفي هيئة "أوجيرو" باقسامها كافة في بعلبك الإضراب، ورغم حضورهم إلى مراكز عملهم أقفلوا الأبواب الخارجية وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين، أو تقاضي رسوم فواتير الهاتف الثابت او القيام بالخدمات البريدية في قسم "ليبان بوست".
 
 
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