مولوي: كل عيد والمرأة اللبنانية والعربية وفي كل بقعة من العالم بألف خير

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر"، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "لها في يومها ألف تحية تقدير… فهي القوية والمثابرة،… هي الامان… هي البركة،…وهي الخير كله. كل عيد والمرأة اللبنانية والعربية وفي كل بقعة من العالم بألف خير".