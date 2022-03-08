"نظراً للإضراب"... "أوجيرو" تعتذر من المواطنين!

نظراً للإضراب المعلن من قبل نقابة موظفي هيئة أوجيرو نعتذر عن خدمتكم عبر ال١٥١٥ و مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنكم دائما الاطلاع على كافة المعلومات و تسجيل الأعطال و دفع الفواتير عبر تطبيق MyOgero و الموقع الإلكتروني https://t.co/2vuj0UpQLt