لقاء بين عون والخباز..هذا ما تم بحثه!

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وسفير لبنان في العراق الدكتور علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك. وتركز البحث على التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة.