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لبنان
بدء جلسة لجنة المال والموازنة للإستماع إلى الوزير الخليل حول السياسة المالية العامة
Lebanon 24
08-03-2022
|
04:52
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع إلى وزير المالية حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
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الخليل
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