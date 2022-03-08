لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة للإستماع إلى الوزير الخليل حول السياسة المالية العامة

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:52
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع إلى وزير المالية حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
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