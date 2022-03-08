بدء جلسة لجنة المال والموازنة للإستماع إلى الوزير الخليل حول السياسة المالية العامة

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع إلى وزير المالية حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.