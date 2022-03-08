لبنان

سلسلة أحكام غيابية لمحكمة جنايات البقاع..هذه التفاصيل!

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:54
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 اصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام غيابية بحق متهمين بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها، ترويج عملة مزورة، سرقة وتزوير واستعمال مزور، السرقة، سرقة ودخول البلاد خلسة. وترواحت الاحكام بين الاشغال الشاقة لسنوات والمؤبدة والتغريم والطرد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
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