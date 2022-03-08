سلسلة أحكام غيابية لمحكمة جنايات البقاع..هذه التفاصيل!

اصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام غيابية بحق متهمين بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها، ترويج عملة مزورة، سرقة وتزوير واستعمال مزور، السرقة، سرقة ودخول البلاد خلسة. وترواحت الاحكام بين الاشغال الشاقة لسنوات والمؤبدة والتغريم والطرد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.