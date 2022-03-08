لبنان

عالقون على رصيف مرفأ في اوكرانيا.. بحارة باخرة لبنانية يناشدون المعنيين للمغادرة

Lebanon 24
08-03-2022 | 05:14
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام، ان الباخرة اللبنانية  NEW CHALLENGE الراسية على رصيف مرفأ NIKOLAEV في أوكرانيا، تضم على متنها 23 بحارا (لبنانيان، 8 مصريين و13 سوريا)، أنهت تحميل حمولتها منذ 23/2/2022 وهي على أتم الجهوز للابحار.
 
وناشد البحارة الذين على متنها السلطات اللبنانية اجراء الاتصالات اللازمة بالمعنيين في روسيا واوكرانيا لتأمين ممر بحري آمن للباخرة المذكورة، كي تتمكن من الإبحار، سيما وان مخزونهم من الطعام والماء والاحتياجات اليومية قد شارف على النفاد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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