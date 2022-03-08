عون: نُشدد على أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية

استقبل رئيس الجمهورية ميشال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك وتركز البحث على التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة.

وشدّد عون أمام الخباز على "أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية للنهوض بكل قطاعاته".

من جهته، قال الخباز إنّه "تمّ الاتّفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة ولا عائق سيحول دون تسهيل الإجراءات امام المواطنين ورجال الأعمال في البلدين".

أمّا بوشكيان، فأشار إلى أنّ "المرحلة إيجابية جداً مع العراق، ولنتطلع اليها بروح إيجابية لنصل الى اهدافنا وشعارنا مع العراق في المرحلة المقبلة هو "الصناعات التكاملية".