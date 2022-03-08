تخطّى حاجز ضهر البيدر من دون التوقف... وهذا ما تبيّن (صورة)





حوالى الساعة 6،30 من صباح تاريخ 07-03-2022، حاولت سيّارة نوع "كيا بيكانتو" تخطّي حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمامها بغية إيقافها، وتمكنوا من ضبط المركبة الآلية وتوقيف السائق، ويدعى:



ح. م. (مواليد عام 1994، سوري) صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:حوالى الساعة 6،30 من صباح تاريخ 07-03-2022، حاولت سيّارة نوع "كيا بيكانتو" تخطّي حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمامها بغية إيقافها، وتمكنوا من ضبط المركبة الآلية وتوقيف السائق، ويدعى:ح. م. (مواليد عام 1994، سوري)

من خلال المتابعة، تبيّن أنّها قد سُرِقَت حديثًا من محلة جل الديب، وصاحبها لم يَكُن على علم بسرقتها.



أعيدت السيارة إلى مالكها، وسلم الموقوف الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.