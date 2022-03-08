لبنان

للعسكر.. وزير الدفاع وقّع قرار صرف مليون و200 ألف ليرة كبدل نقل

Lebanon 24
08-03-2022 | 05:53
A-
A+
Doc-P-928131-637823408977035575.jpg
Doc-P-928131-637823408977035575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وقع وزير الدفاع الوطني موريس سليم المراسلات اللازمة الى وزارة المالية والمتعلقة بنقل اعتماد إضافي تكميلي  من احتياطي الموازنة العامة الى  موازنة وزارة الدفاع الوطني للتمكن من صرف تعويض نقل موقت للعسكريين من مختلف الرتب في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كافة بمعدل مليون ومئتي الف ليرة شهريا لكل عسكري، وكبدل نقل لموظفي الملاك الإداري والمتعاقدين في مؤسسات الوزارة أسوة بباقي موظفي القطاع العام.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2022-03-08
07:50 | 2022-03-08
10:35 | 2022-03-08
10:20 | 2022-03-08
10:11 | 2022-03-08
10:07 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website