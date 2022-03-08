للعسكر.. وزير الدفاع وقّع قرار صرف مليون و200 ألف ليرة كبدل نقل

وقع وزير الدفاع الوطني موريس سليم المراسلات اللازمة الى وزارة المالية والمتعلقة بنقل اعتماد إضافي تكميلي من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني للتمكن من صرف تعويض نقل موقت للعسكريين من مختلف الرتب في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كافة بمعدل مليون ومئتي الف ليرة شهريا لكل عسكري، وكبدل نقل لموظفي الملاك الإداري والمتعاقدين في مؤسسات الوزارة أسوة بباقي موظفي القطاع العام.