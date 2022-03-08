مولوي استقبل نظيره القبرصي

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، وتم البحث في العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الأمني بين الوزارتين لاسيما في قضية الهجرة غير الشرعية.هذا وتلقى الوزير مولوي دعوة رسمية من نظيره القبرصي لزيارة قبرص.