لبنان

اقرار مشروع فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين

Lebanon 24
08-03-2022 | 06:22
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، وحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8813 الرامي الى فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022 لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين.
 
حضر الجلسة النواب: فريد البستاني، بيار بو عاصي، سامي فتفت، جورج عقيص وابراهيم عازار، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس ومستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج.
 
وقد أقرت اللجنة مشروع القانون المذكور أعلاه مع الاخذ بتعديل لجنة المال والموازنة لجهة اضافة بند يتعلق بفتح اعتماد لتغطية نفقات جوازات السفر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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