لبنان

سرقة الأسلاك الكهربائية تتجدد في هذه المنطقة

Lebanon 24
08-03-2022 | 06:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة الاسلاك الكهربائية الممتد من جسر الري في منطقة المحمرة الى داخل البلدة.
 
وبعد عملية السرقة فروا الى جهة مجهولة.
 
 
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