سرقة الأسلاك الكهربائية تتجدد في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة الاسلاك الكهربائية الممتد من جسر الري في منطقة المحمرة الى داخل البلدة.

وبعد عملية السرقة فروا الى جهة مجهولة.