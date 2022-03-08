لبنان

لهذا السبب "أوجيرو" تعتذر عن هذه الخدمة!

Lebanon 24
08-03-2022 | 06:29
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 أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أنه "نظرا للإضراب المعلن من نقابة موظفي الهيئة، نعتذر عن عدم خدمتكم عبر الـ 1515 ومواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاطلاع على المعلومات كافة وتسجيل الأعطال ودفع الفواتير عبر تطبيق MyOgero والموقع الإلكتروني http://ogero.gov.lb".
 
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