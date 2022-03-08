كنعان: لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه "في ضوء تراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي، لا يمكن زيادة الرسوم". وسأل: "من أين سيدفع الشعب 47 الف مليار كإيرادات؟" وقال: " لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم".



وأضاف كنعان بعد لجنة المال: "نحن مع توحيد سعر الصرف بعد وضع منهجية واضحة، وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي في ظل هذا الوضع".