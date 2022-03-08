لبنان

كنعان: لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم

Lebanon 24
08-03-2022 | 06:32
A-
A+
Doc-P-928153-637823434589065361.jpg
Doc-P-928153-637823434589065361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه "في ضوء تراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي، لا يمكن زيادة الرسوم". وسأل: "من أين سيدفع الشعب 47 الف مليار كإيرادات؟" وقال: "لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم".

 
وأضاف كنعان بعد لجنة المال: "نحن مع توحيد سعر الصرف بعد وضع منهجية واضحة، وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي في ظل هذا الوضع".
 
وشدّد على أنّ "الموازنة ضرورية لتبقى مؤسساتنا واداراتنا قادرة على القيام بواجباتها، ولكن لا يجب ان تتضمن اعباء على المواطنين بلا رؤية وخطة واعادة هيكلة للمصارف". وتابع: "هناك امكانية لاقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها، والمطلوب ارادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2022-03-08
07:50 | 2022-03-08
10:35 | 2022-03-08
10:20 | 2022-03-08
10:11 | 2022-03-08
10:07 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website