كنعان: لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه "في ضوء تراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي، لا يمكن زيادة الرسوم". وسأل: "من أين سيدفع الشعب 47 الف مليار كإيرادات؟" وقال: "لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم".
وأضاف كنعان بعد لجنة المال: "نحن مع توحيد سعر الصرف بعد وضع منهجية واضحة، وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي في ظل هذا الوضع".
وشدّد على أنّ "الموازنة ضرورية لتبقى مؤسساتنا واداراتنا قادرة على القيام بواجباتها، ولكن لا يجب ان تتضمن اعباء على المواطنين بلا رؤية وخطة واعادة هيكلة للمصارف". وتابع: "هناك امكانية لاقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها، والمطلوب ارادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس".