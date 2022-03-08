17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كلام مهم من عراجي حول العائلات المستفيدة من برامج الدعم بـ"الدولار".. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-03-2022
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار وحضور الاعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال النائب عراجي: "اجتمعنا مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وتركز البحث على ثلاث نقاط. تحدثنا عن الموازنة وعن المشاريع التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية الاول للاسر الاكثر فقرا، فتم رفع العدد الى 75 الف عائلة، حيث قاموا بـ 130 الف زيارة ليروا من هو مستحق ومن ليس مستحقا. ومن الان الى آخر نيسان يصبح العدد 75 الف. تستفيد كل عائلة ما بين 100 و 140 دولارا لغاية آخر العام 2022، هذه هبات".
اضاف: "كان هناك كلام عن الموظفين الذين يعملون ويقبضون 900 الف ليرة، طالبنا معاليه بأن يزيد معاشات هؤلاء الموظفين الذين يقومون بالمسح الميداني".
وتابع: "أما المشروع الثاني، فهو بطاقة أمان وهو بقيمة 246 مليون دولار، ووصل العدد الى 150 الف عائلة مستحقة، وقد صنف أنهم يستحقون برنامج الغذاء العالمي، وتم التعاقد مع خمس شركات خاصة. وأشار الوزير حجار الى ان كل المعاملات ستكون في السرايا، وربما من الاثنين يبدأ الدفع وهو بقيمة 100 او 130 دولارا لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة".
واردف: "الموضوع الثالث، هو البطاقة التمويلية، هناك 400 الف عائلة مسجلة ستذهب الى البطاقة التمويلية، ووضع البنك الدولي شروطا لاعطائهم التمويل ومن بينها عدد من الاصلاحات واولها الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وفي 28 نيسان يعطي النتيجة النهائية، هل سيمول ام لا".
واعلن انه تم البحث في موضوع الموازنة، وقال: "هناك مؤسسات لكبار السن وللاغاثة وغيرها، وهي تعاني ما تعانيه. فقد كانت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 165 مليارا على دولار 1515 واصبحت 400 مليار وفق دولار 20 الف، وهذا يساهم في عدم اغلاق بعض المؤسسات. سألنا الوزير عن الجمعيات الوهمية فأصر ان ليس هناك جمعيات وهمية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
11:37 | 2022-03-07
07/03/2022 11:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-03-08
08/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
00:17 | 2022-03-08
08/03/2022 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
14:41 | 2022-03-07
07/03/2022 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
04:30 | 2022-03-08
08/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:01 | 2022-03-08
ميقاتي يدعو مجلس الوزراء إلى جلسة الخميس... " الميغاسنتر" بند أساسي
07:50 | 2022-03-08
فضيحة "لابتوبات" وزارة التربية... 2500 جهاز تم بيعها في دبي
10:35 | 2022-03-08
الأبيض عرض لتعقيدات استيراد الدواء ومشاكل التهريب ونقص اموال الدعم
10:20 | 2022-03-08
ندوة لجامعة الروح القدس.. "المرأة في القيادة كسر الإجحاف"
10:11 | 2022-03-08
إجتماع لبحث الشق التقني للميغاسنتر في وزارة السياحة
10:07 | 2022-03-08
قوات العدو الاسرائيلي قامت بأعمال تركيب سياج تقني قبالة بلدة الوزاني
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
08/03/2022 17:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
08/03/2022 17:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
08/03/2022 17:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact