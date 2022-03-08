بو حبيب استقبل السفير الروسي في لبنان

استقبل وزير الخارجيةوالمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي قال بعد اللقاء: بحثنا الوضع في اوكرانيا وتناقشنا في أمور معينة في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا والجمهورية اللبنانية ،وجرى تقييم لهذه العلاقات. وفسرنا من وجهة نظر روسيا الاتحادية الاحداث الأخيرة في العملية العسكرية ضد القوات النازية في اوكرانيا.