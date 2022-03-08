لبنان

هل البنزين متوفّر في الاسواق اللبنانيّة... وكم يكفي؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 07:13
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أفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ البنزين متوفّر في الأسواق اللبنانية، ويكفي لـ10 أيام، ولكن هناك بعض الشحّ العالمي في هذه المادة لذلك فإنّ الأمور دوليّة متعلّقة بالحرب الأوكرانية الروسية.
 
 
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