هل البنزين متوفّر في الاسواق اللبنانيّة... وكم يكفي؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في" أنّ البنزين متوفّر في الأسواق اللبنانية، ويكفي لـ10 أيام، ولكن هناك بعض الشحّ العالمي في هذه المادة لذلك فإنّ الأمور دوليّة متعلّقة بالحرب الأوكرانية الروسية.