القاصر فاطمة غادرت منزل ذويها منذ 5 أيام ولم تعد... هل شاهدتموها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- فاطمة محمد الإبراهيم (مواليد عام 2006، سوريّة)التي غادرت بتاريخ 03-03-2022، منزل ذويها الكائن في مخيّم شاتيلا، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.