مكتب وزير الزراعة حول تقرير "الجديد": غير دقيق

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة عباس الحاج حسن البيان التالي:" بعد عرض قناة الجديد لتقرير اخباري تناول منع تصدير بعض المنتجات ومنها الحمضيات، يهمنا ان نؤكد ان ما ورد في التقرير غير دقيق، ويهمنا ان نعلم حضراتكم ان الوزير الحاج حسن وهو عضو في اللجنة الوزارية التي هي بصدد دراسة امكان منع تصدير بعض المنتجات التي من شأن تصديرهاالاخلال بالامن الغذائي خصوصا في ظل الازمة الحاصلة على مستوى العالم، وعلى وجه الخصوص بعد ايقاف التصدير في الكثير من الدول".