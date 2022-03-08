اقرار مشروع انشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات مع بعض التعديلات

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنائبين ادغار طرابلسي وايهاب حمادة. كما حضرت مديرة الوقاية الطبية المهندسة جويس حداد، رئيس دائرة المهن الطبية فادي رومانوس، ممثلة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الدكتورة مهى حطيط، الدكتورة نهلا حولا، الدكتور خليل الحلو، الدكتورة جينا عباس، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر.وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 الرامي الى انشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان.وقد اقرت اللجنة مع ادخال بعض التعديلات مشروع القانون الرامي الى انشاء نقاية الزامية للاختصاصيين في علم التغذية والوجبات في لبنان، وستكمل دراسة مشروع القانون الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي في جلسة ستعقد الاسبوع المقبل. كما تداول النواب اعضاء اللجنة مع وزير التربية مجمل الملفات التربوية الملحة.