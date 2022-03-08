فضيحة "لابتوبات" وزارة التربية... 2500 جهاز تم بيعها في دبي

كما بات معلوما لدى الجميع فإن لبنان تسلم عبر وزارة التربية خلال فترة تولي الوزير الياس بو صعب مهامها هبة اممية عبارة عن 9000 حاسوب محمول، وحتى اليوم لم تتسلم الوزارة هذه الحواسيب بشكل كامل على رغم تولي اكثر من وزير حقيبة التربية والتعليم العالي.وفي هذا الاطار يقول عضو لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي لـ " لبنان 24" أن " الموضوع تشوبه عدة علامات استفهام وكنت قد أثرته منذ اكثر من سنة تحديدا بتاريخ 26 تشرين الأول 2021 ، اي خلال فترة تسلم القاضي طارق المجذوب مهام وزارة التربية.حينها داهم الوزير المجذوب أحد المستودعات في منطقة الضبية وقام بوضع يده على اكثر من 5000 حاسوب محمول".أضاف: " اما الاعداد المتبقية (حوالى 2500 حاسوب) فهي موجودة عند احد أصحاب المستودعات في منطقة الدكوانة والذي طالبته الدولة مرارا بتسليمها الأجهزة، الا انه تحجج بانها تلفت في إنفجار الرابع من آب بسبب وجودها في مستودعات المرفأ، وهذا ما لا يمكن تصديقه، إذ ان التجار لا يخزنون موادهم لفترة طويلة هربا من كلفة التخزين المرتفعة.أضاف: "في فترة لاحقة ادّعى صاحب المستودع ان وزارة التربية تخلفت عن تسلّم الحواسيب المحمولة فقام ببيعها الى أحدى الشركات في دبي، وهذا ما دفع به الى النيابة العامة حيث تعهد بالتعويض للدولة اللبنانية بطريقة او بأخرى".وختم طرابلسي "اليوم امام عدم مبادرة صاحب المستودع الى تسليم الحواسيب او ما يعوض عنها لوزارة التربية، طالبت وزير التربية عباس الحلبي برفع دعوى لدى القضاء المختص تجاهه لضمان حقوق طلابنا ومدارسنا".