فياض: التزمنا بكل التوجهيات التي إتخذها مجلس الوزراء وأدرجت في الخطة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بحضور عضوي المجلس القاضيان رياض ابو غيدا وعوني رمضانكما استقبل بري نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها، الشامي غادر من دون الادلاء بتصريح.بري إستقبل أيضاً وزير الطاقة والمياه وليد فياض حيث تناول البحث ملف الكهرباء.الوزير فياض قال بعد اللقاء: كان لي لقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لمناقشة موضوع الكهرباء وسائر الامور بشكل عام وركزنا خلال الحديث على اجواء وتطورات ملف الكهرباء وقد شكرت دولته على دعم مجلس الوزراء على قرار الموافقة المبدئية على هذه الخطة ولفت نظره الى ان أحد شروط البنك الدولي لتمويل هذا المشروع إستجرار الغاز من مصر والكهرباء من مصر هو الموافقة النهائية على هذه الخطة ولمست لديه إيجابية في التعاطي مع هذا الموضوع ونحن اخذنا ملاحظات مجلس الوزراء التي طلب إدراجها على الخطة كي تصبح نهائية وتم تسليمها للامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا عليه إعطاء الموافقة النهائية وذلك كي نمضي قدما بعملية التمويل من قبل البنك الدولي لإستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن وهو ما سوف يؤمن زيادة في التغذية ومن دون ذلك لا زيادة في التغذية في المدى المنظور.واضاف: نأمل خيراً ان نتقدم باتجاه خطوات اخرى وهي الموافقة على التمويل مع البنك الدولي كي نتقدم لاحقاً بمرسوم ومن ثم مشروع قانون لمجلس النواب لقرض من البنك الدولي كي يعتمده مجلس النواب ولكي نحصل بالتوازي مع هذا الامر على ضوء اخضر اميركي بعدم حصول أية تداعيات سلبية من قانون قيصر على مشاريع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن هذه هي العناصر الرئيسية للخطة التي سوف ننفذها في المدى المنظور لقد التزمنا بكل التوجهيات التي اتخذها مجلس الوزراء وادرجت بالخطة ورفعت لمقام مجلس الوزراء للبت بها سريعا .وبعد الظهر عرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي.