جميل السيد: هذا الشعب لا يقوم بثورة بل ينشئ جمعيات NGOS.. وهذا ما يحصل في "السوق الموازية"

قال النائب جميل السيد في تصريح من مجلس النواب: "ان الظروف الكبرى تجعلني أشكك انه فعلا سيكون هناك امكان او لا للانتخابات النيابية، وانا اقيس ذلك بالظروف المحيطة إن في اوروبا وصولا الى التفاعلات والمواد وارتفاع الاسعار او انقطاع المواد الاساسية، والانتخابات نتيجة وليست هدفا".وتناول موضوع الموازنة، وسأل: "ماذا تعني كلمة انتقالية اي لفترة صغيرة؟ واليوم اذا كان هناك بشر في السلطة لا يحبون الا البلد، والناس يحتاجون الى 10 سنوات وانها، اي الموازنة لظرف طارئ، فهل هناك هزة او فيضان؟ انما القول لظروف طارئة فهذه انت فعلتها، قمتم بالهندسات المالية ونهب المال العام".اضاف: "هذا المجلس نفسه تمثيلية قائمة وضحك وكذب على الناس فما العلاج؟ العلاج بالبشر، والشعب اللبناني يتحمل مسؤولية ولا احد يضربه على يده عندما يختار واين يجد مصلحة بلاده واين موقعه سواء أكان تجاه سوريا ام العدو الاسرائيلي، ولديك العناصر الردعية الى حين يكون سلام عادل وكل واحد يأخذ حقه، وهل نحن في حاجة الى جوار سوري مريح؟ اقول نعم".وقال: "للاسف، هذا الشعب لا يقوم بثورة بل ينشئ جمعيات NGOS، فهذه ليست ثورة، والثورة الصحيحة لها طريق يصرخ "بدنا دولة" ولا يلعبها في السياسة. وما يحصل في السوق هو "نصبة" لناحية بيع الدولار وشرائه. كل واحد صراف، اقتصاد في البلد الدولة صرافة. نفهم اللعبة بالدولار وبالليرة ايضا، ومن يدفع الفرق هم الناس. البلد فيه خيرات منهوبة، ومن اتى بهم هو انت ايها المواطن. المهم الوعي هو الذي ينقذ الشعوب والبلاد فلا احد "غشيم" وقم باختيارك".