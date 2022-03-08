لبنان

مستخدمو ومتعاقدو مستشفى رفيق الحريري.. لاعطائهم مساعدة مالية او التصعيد

Lebanon 24
08-03-2022 | 08:40
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 أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، عن "إنتهاء الإجتماع الذي عقد بين لجنة الموظفين والإدارة العامة للمستشفى، حيث تم طلب تقديم مساعدة مالية للعاملين فيه تعادل قيمتها 100 دولار أو ما يعادلها على سعر منصة صيرفة، وذلك تسهيلا لاستمرار الحضور اليومي للعاملين إلى مراكز عملهم وإتمام واجباتهم العادية المتمثلة بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا المرضى في ظل الظروف المتردية المعيشية والإرتفاع الجنوني بأسعار المحروقات وكل المواد الإستهلاكية الأخرى".
 
اضاف البيان: "وبناء عليه، أمهل المجتمعون الإدارة حتى نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ القرار الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، لكي لا نلجأ مضطرين مطلع الأسبوع الى اللجوء إلى التصعيد الذي نراه مناسبا وحسبما تقتضي المرحلة لتحصيل جزء من حقوقنا التي تحفظ بعضا من الحياة الكريمة لنا وعائلاتنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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