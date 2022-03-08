لبنان

وزارة الثقافة: دعوة للراغبين بالمشاركة في مهرجان أربد

Lebanon 24
08-03-2022 | 09:07
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 دعت وزارة الثقافة الراغبين في المشاركة في مهرجان أربد "العاصمة العربية الثقافية للعام 2022" الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية، من شاعر أو أديب، فنان تشكيلي، ثلاثة موسيقيين، ومطرب أو مطربة، الى التقدم بطلب في مقر الوزارة – قصر الأونيسكو – بيروت، مصطحبين صورة عن جواز السفر، ونبذة تعريفية عن عملهم ونشاطهم، وقرصا مدمجا يحتوي عل صور فوتوغرافية عالية الجودة (حسب طبيعة المشاركة) عن أعمالهم.
 
وأعلنت ان آخر موعد لاستلام الطلبات في الوزارة في الخامس عشر من نيسان المقبل، ليصار إلى اختيار التمثيل الملائم، مع العلم أن آخر مهلة لتقديم استمارات الاشتراك إلى الجهة المنظمة هو 30 نيسان 2022.
 
واشارت الى ان وزارة الثقافة الاردنية تتحمل نفقات الاقامة والتنقلات الداخلية لمدة 3 ليال للفعاليات المتنوعة ومدة 4 ليال للأيام الثقافية على أن تتحمل الجهة والأشخاص المشاركين تكاليف السفر الدولي إلى الأردن. 
 
واوضحت انه لمزيد من المعلومات الاتصال بوزارة الثقافة – الاونيسكو – هاتف 03 202062 و 03 911788 .
المصدر: الوكالة الوطنية
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