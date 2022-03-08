لبنان

قوات العدو الاسرائيلي قامت بأعمال تركيب سياج تقني قبالة بلدة الوزاني

Lebanon 24
08-03-2022 | 10:07
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قوات العدو الأسرائيلي قامت باعمال تركيب سياج تقني عند الجهة الشمالية من بلدة الغجر المحتلة قبالة بلدة الوزاني .
المصدر: الوكالة الوطنية
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الوزاني

سياج

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