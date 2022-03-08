نصرالله يهاجم دعاة الحياد والنأي بالنفس وبيان وزارة الخارجية... وهذا ما كشفه عن العرض النفطي الروسي

رأى الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أنّ "الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان، بل سيزيد من مآسيه ومصائبه". وقال: "لن تستطيعوا إرضاء أميركا لأن لا حدودَ لمطالبها". وسأل: " ما هو المقابل الذين تحصلون عليه مقابل الخضوع للإملاءات الأميركية؟" وأضاف: "الأميركيون يعدونكم بوعود كاذبة هل تعلمون أيها اللبنانيون أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم الخارجية الأميركية مستنداً خطياً للأردن ومصر بحمايتهما من عقوبات قانون قيصر، أين هذا السراب والأوهام؟"



وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة، أشار نصرالله خلال كلمة ألقاها في "يوم الجريح المقاوم" إلى أنّ "لبنان كان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الإمتناع".

واعتبر أنّ "المطلوب أن يقول لبنان للأميركي لسنا عبيداً عندكم".

ولفت نصرالله إلى أنّ "السفارة الأميركية طلبت أن يكون بيان وزارة الخارجية اللبنانية بشأن روسيا وأوكرانيا أشدّ، وهذا البيان كُتب في السفارة الأميركية".