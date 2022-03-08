لبنان

إجتماع لبحث الشق التقني للميغاسنتر في وزارة السياحة

Lebanon 24
08-03-2022 | 10:11
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ترأس وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة إجتماعاً ضمّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، المديرة العامة لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين باسكال دحروج، بحث خلاله المجتمعون في موضوع “الشق التقني للميغاسنتر”.

وأشار نصّار في تصريح إعلامي إلى "أنّنا سنضع الكلفة الأولية للميغاسنتر لرفعها إلى وزير الداخلية في الإجتماع الذي سيعقد عصر اليوم في الداخلية"، مؤكداً أنّه "إذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار الميغاسنتر لخدمة الناخبين فنحن مع أن تتكبد الدولة تكاليف إضافية ونوفّر بذلك على المواطنين".
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