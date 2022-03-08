هذا ما فعلته عاملة منزلية في قريطم! (صورة)

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 2-3-2022، ادّعت مواطنة لدى فصيلة الرّوشة في وحدة شرطة بيروت حول تعرضها لسرقة مبلغ مالي من داخل منزلها الكائن في قريطم من قبل العاملة المنزلية.بناء عليه، تمكّنت دوريّة من هذه الفصيلة بالتاريخ ذاته، من توقيف المشتبه بها في منزل المدّعية، وتبيّن أنّها تُدعى:ت. ك. (مواليد عام 1981، فيليبينيّة)باستماعها بحضور مترجم من سفارة بلادها، انكرت في بادئ الامر تورطها بالجريمة، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت أدانتها، عادت واعترفت بما نُسِبَ إليها، وأنّها قامت بتحويل مبلغ /715/ دولارًا أميركيًا إلى الخارج.بتفتيش مكان إقامة الاخيرة الكائن في محلة الفنار، عُثر على مبلغ /400/ دولار أميركي، وحوالى /20/ مليون ل. ل..اعيد المبلغ المضبوط الى المدعية، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته.