تيمور جنبلاط: ترشيحنا سيدتين إقران للقول بالفعل في قناعاتنا بالشراكة التامة للمرأة

غرد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "إذا كنا بصدد ترشيح سيدتين إقرانا للقول بالفعل في قناعاتنا بالشراكة التامة للمرأة ودورها، فإن الرهان على أن يكرس الاقتراع يوم 15 أيار هذا التوجه وأن نواصل النضال في كل المجالات لوقف كل أشكال التمييز بحق المرأة وحقوقها".