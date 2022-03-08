المجلس المذهبي اجتمع برئاسة شيخ العقل وحذر من محاولات تأجيل الانتخابات

ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس المذهبي، حيث جرى عرض مختلف أعمال لجان المجلس والمستجدات العامة.وبعد الاجتماع، أصدر المجلس بيانا تلاه أمين السر المحامي نزار البراضعي، وجاء فيه:"أولا: يحض المجلس المذهبي الحكومة على تنفيذ إجراءات عملية لتأمين صمود الناس ووقف تكرار الأزمات المأساوية، من طوابير الذل إلى فقدان المواد الأساسية الحيوية، والمضي فعليا في اقرار خطة التعافي، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تلافيا لمزيد من التداعيات الناتجة عن الأزمات الدولية وفي طليعتها الحرب الروسية الأوكرانية.ثانيا: تعقيبا على ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد المجلس حرص طائفة الموحدين الدروز على احترام القانون والمؤسسات، وعدم القبول بأي تصرف ينال من هيبة الدولة، على ألا يعني ذلك على الإطلاق التهاون في ما يمس الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنين وخصوصياتهم الدينية والاجتماعية.ثالثا: يحذر المجلس المذهبي من أي محاولات لخلق ذرائع تحت أي مسميات تهدف لتأجيل الانتخابات، ويدعو في الوقت نفسه إلى مقاربة الموضوع ضمن معايير الديمقراطية والتنافس الطبيعي من أجل تحقيق مصالح الناس في كل المجالات.رابعا: يعلن المجلس عن إنجاز التحضيرات لإطلاق برنامج التعاضد الاجتماعي خلال هذا الشهر، بعد أن تم إعداده من قبل اللجنة الاجتماعية بالاشتراك مع تجمع الجمعيات النسائية في الجبل، وبالتنسيق مع البلديات والمخاتير والجمعيات الأهلية في مختلف القرى والبلدات، والذي يهدف الى احتضان العائلات الاكثر حاجة في مجتمعنا.خامسا: يوجه المجلس التحية الى المرأة في يومها العالمي، والى المعلمين في عيدهم، مؤكدا على دور المرأة في المجتمع كمربية وأم وعاملة ومسؤولة، وعلى دور المعلم في البناء الانساني والوطني".